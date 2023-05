Fruto de una temporada irregular, Chelsea no participará en torneos internacionales la próxima temporada. El cuadro ‘blue’ terminó en el puesto 12 con 44 puntos, dejando una imagen poco auspiciosa, a pesar de haber llegado a cuartos de final de Champions League (donde cayó eliminado por Real Madrid). Mauricio Pochettino fue anunciado como nuevo director técnico, pero todo indica que no podrá contar con todas las ‘estrellas’ de la temporada. Algunos se irán libres, otros serán vendidos y hay quienes quieren ir a préstamo para no perder ritmo de alta competencia. Chelsea tendrá que ceder porque el tema económico no es un aliado.