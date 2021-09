Un debut para el olvido. Los fanáticos del Chelsea se han mostrado fastidiados en las redes sociales tras los “horrendos”, como ellos califican, primeros 45 minutos de Saúl con la camiseta del cuadro londinense. El mediocampista arrancó como titular al lado de Mateo Kovacic y le costó mucho adaptarse al ritmo de la Premier League.

Las estadísticas que dejó el español son para el olvido. Tan solo tuvo 1 de 9 duelos ganados, 7 pases en campo contrario y 7 pérdidas de balón. Por ello, tras el terrible partido que hizo durante el primer tiempo, Thomas Tuchel cambió de esquema y lo mando al banco para el ingreso de Jorginho.

No cabe duda que el futbolista, ex Atlético de Madrid, necesitará mucho tiempo no solo para adaptarse al torneo inglés, sino también a la velocidad y dinámica que pide el estratega alemán. Una totalmente diferente a la que seguía en el elenco del Wanda Metropolitano.

Debido a esto, miles de hinchas ‘blues’ opinaron sobre el debut de Ñíguez a través de Twitter y los comentarios son prácticamente los mismos. Critican su mala actuación e incluso, algunos se atrevieron a compararlo con el debut de William Prunier, uno de los diez peores jugadores que pisaron la Premier League.

Por ello, será necesario que el futbolista español mejore si es que desea ganar un puesto en la zona tan poblada como el doble pivote del Chelsea. Cabe resaltar que en dicha posición elementos como Kovacic, Kanté y Jorginho pelean por la posición.

Es necesario mencionar que el conjunto londinense fichó al centrocampista por sus grandes habilidades defensivas. Asimismo, en la directiva consideran que el español tiene mucho por demostrar, a pesar de que el inicio de su carrera en London no se haya dado de la mejor forma.

Chelsea, a pesar de todo, pudo vencer al Aston Villa por 3 a 0 y ya suma 10 unidades en las primeras cuatro fechas. En la próxima jornada, visitará al Tottenham, uno de los mejores elencos del campeonato inglés.





