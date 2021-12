Si bien es cierto, Romelu Lukaku fue uno de los fichajes más resaltantes que se vio en el pasado mercado de verano, donde el Chelsea desembolsó 115 millones de euros al Inter de Milán para hacerse con los servicios del delantero belga. Sin embargo, en una recientes declaraciones del ariete para el medio ‘Sky Sport’, reveló que no se siente cómodo en el elenco inglés, y señaló un posible retorno al cuadro italiano, de donde se marchó dejando números impresionantes.

“Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en el Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, reveló el ‘9′ de la institución londinense.

“Soy un trabajador y no me voy a rendir”, agregó el belga, quien insistió que lleva siete goles en las dieciocho jornadas disputadas en el torneo inglés. El futbolista se ha perdido numerosos partidos debido a las lesiones y también por las decisiones tomadas por su entrenador.

Del mismo modo, Lukaku lamenta la forma en la que dejó el Inter de Milán. “No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí”, aseveró.

“Quiero, desde el fondo de mi corazón, volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, indicó.

El delantero considera que la forma en cómo se dio su salida del elenco italiano no fue la correcta. “Debió ser distinta. Son cosas que se quedarán para siempre. Quiero pedir de nuevo perdón a los aficionados”, aseguró.

Tensión con Tuchel

Pese a que Lukaku no niega que no está cómodo con la situación que vive en Inglaterra, reconoció que ya le ha transmitido sus sensaciones al técnico alemán. “El entrenador y yo hemos tenido un par de conversaciones sobre lo que quería de mí. Le dije que soy multidimensional”, dijo el belga.

Por último, el atacante reveló que le pidió a Tuchel que le hable con sinceridad: “Se trata de tener un poco de claridad sobre cómo quiere utilizarme y qué quiere de mí. Puedo correr por detrás, puedo presionar, puedo aguantar el balón. Así que creo que a lo largo de los años estas son cualidades que he añadido a mi juego”.





