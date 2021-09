El entrenador Thomas Tuchel tuvo un destacado paso por el PSG, del 2018 al 2020, a pesar de no conseguir la anhelada UEFA Champions League. No obstante, durante su etapa en Francia no solo vivió situaciones relacionadas al fútbol, sino que también mostró su lado más humano con su ama de llaves, a quien proporcionó toda la ayuda posible cuando estuvo apoyando al técnico alemán en su paso por París.

A través de sus portales, Canal Supporters y RMC Sport revelaron detalles de la noble historia del experimentado DT con su empleada. Según informaron, Tuchel se instaló en una casa en los Altos del Sena, zona que se ubica al oeste de la capital francesa, y al poco tiempo decidió buscar a una ayudante del hogar.

La mujer que fue contratada para la labor era de origen filipino y desde el inicio se mostró muy comprometida, incluso dispuesta a cumplir con horas extras en cualquier momento. Tiempo después, el entrenador y su esposa se enteraron que la ama de llaves requería dinero para cubrir la cirugía al corazón de uno de sus hijos.

Tuchel, conmovido por la situación, decidió tomar acciones y ayudó a su ama de llaves: le entregó un cheque con la cantidad monetaria necesaria para la operación. El vínculo del estratega con la trabajadora del hogar se hizo más fuerte con el paso del tiempo y le brindó un apoyo más antes de su salida del PSG.

La laboriosa ciudadana filipina venía ahorrando para comprar una casa en su natal país, donde pueda vivir en compañía de toda su familia. El técnico también sabía de ello, así que decidió comprarle la casa de sus sueños en Filipinas y le dio la noticia, junto con las llaves de su nueva vivienda, a poco de finalizar el año pasado.

Tras apoyarla, el generoso estratega llegó al banquillo del Chelsea de Inglaterra y también cumplió uno de sus sueños: se proclamó campeón de la Champions League. Tuchel pasa por un gran momento profesional y sus gestos de bondad también revelan que es una gran persona.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR