¡Partidazo imperdible! Chelsea vs. Arsenal se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 10 de noviembre por la fecha 11 de la Premier League, en un partido que se llevará a cabo en Stamford Bridge, en Londres. El compromiso está programado para iniciar a las 11:30 a.m. (horario en Perú, 12:30 p.m. en México y 1:30 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS en Sudamérica a través de la señal de ESPN y Disney Plus (streaming). En México se podrá ver por FOX Sports Premium y Amazon Prime Video; mientras que en España a través de DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Arsenal y uno de sus últimos recuerdos en Stamford Bridge. (Video: Arsenal)