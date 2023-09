Chelsea vs. Aston Villa se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la fecha 6 de la Premier League 2023-24. Este compromiso está programado para el domingo 24 de septiembre desde las 8:00 a.m. y se disputará en Stamford Bridge. Los ‘Blues’ llegan a este duelo tras igualar sin goles en su visita al Bournemouth, mientras que los ‘Villanos’ lo hacen después de perder por 3-2 en su visita al Legia de Varsovia por la fecha 1 del Grupo E de la Conference League. Revisa la guía de canales y horarios de la transmisión. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Chelsea y Aston Villa juegan por la fecha 6 de la Premier League. (Video: Chelsea)

Chelsea vs. Aston Villa: posibles alineaciones