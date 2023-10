Chelsea vs. Burnley EN VIVO con Moisés Caicedo: a qué hora y cómo ver vía ESPN.

Chelsea vs. Burnley se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de octubre de 2023 con el ecuatoriano Moisés Caicedo por la octava fecha de la Premier League en partido que se llevará a cabo en el estadio Turf Moor de la localidad de Burnley (Inglaterra). El partido está programado para las 9 de la mañana (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Este lunes, Moisés Caicedo fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea. (Video: Chelsea)

Chelsea vs. Burnley: posibles alineaciones





Burnley: Trafford, Roberts, Dakhil, Beyer, Taylor, Berge, Cullen, Ramsey, Brownhill, Koleosho, Amdouni

Chelsea: Sánchez; Cucurella, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Gallagher, Enzo; Cole Palmer, Mudryk, Sterling