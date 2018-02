Hay miles de historias respecto al conflicto entre Javier Hernández y David Moyes , hoy en West Ham y antes en Manchester United, siempre juntos. El mexicano no es del gusto del entrenador, decían muchas voces.

Esos rumores nacieron desde que el escocés asumió el mando de los 'Red Devils' y Chicharito Hernández perdió protagonismo en el primer equipo. Los mismo se comentó cuando el DT fue confirmado en el cuadro londinense.

Pero quien mejor que Javier Hernández para hablar sobre la relación que tiene con David Moyes , quien desde su llegada a West Ham no he perdido la ocasión de elogiar la calidad del jugador mexicano.

"Nunca hubo nada, ningún problema personal. Ni él ha tenido nada. No hemos tenido roce. Lo que se diga no es lo que pasa porque se necesita escuchar la versión de mi entrenador. No tengo ningún problema con él", comentó Chicharito Hernández en 'Marca'.

"Habrán personas con las que me lleve mejor y con otras no tanto y eso no significa sean mis enemigos", añadió Javier Hernández y quizás así podría terminar con los rumores acerca de una mala relación con David Moyes.