Con el mercado de invierno abierto y Javier Hernández sin continuidad en West Ham de David Moyes , medios de Inglaterra y Turquía han vinculado al mexicano con el Besiktas, club al que iría en calidad de cedido.

Sin embargo, los rumores respecto al futuro de Chicharito Hernández están por terminar después de las declaraciones del entrenador de los 'Hammers', quien ha quedado satisfecho con la anotación del delantero el último fin de semana.

" Chicharito es un jugador realmente bueno y, si podemos conseguirle el servicio correcto y el tipo correcto de balón en el área y recupera un poco más de confianza, anotará goles. ¿Definitivamente se quedará? Me gustaría pensar eso, sí", declaró Moyes.

" Tendría que pasar algo muy complicado para que se fuera. El dinero siempre será el que hable, sea como sea, por el momento nadie ha hecho una oferta por lo que sé, de todos modos", aclaró el DT de West Ham sobre las supuestas propuestas al mexicano.

Por otro lado, David Moyes mencionó que respeta a Javier Hernández a partir del trabajo que desempeña en la plantilla principal y la importante trayectoria del jugador en el 'Viejo Continente'.

" Chicharito ha jugado algunos partidos con nosotros y el sábado hizo la diferencia cuando entró. No puedes cuestionar los clubes en los que ha jugado, ya que no estás en Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen si no eres un buen jugador ", sostuvo David Moyes.

Y ¿qué le espera a Javier Hernández en West Ham de aquí en adelante? El técnico tiene mejores sensaciones sobre el rendimiento progresivo del mexicano , quien estuvo fuera de las canchas por una lesión.

" Lo veo un poco más en forma, también. Estuvo fuera por seis semanas con una lesión muscular. Si podemos darle los pases necesarios, puede ser nuestro delantero de área, pero hemos tenido que volvernos más difíciles de vencer y jugar más al contraataque, y eso le conviene menos que si mandáramos más centros al área", sostuvo.