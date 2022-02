Brentford y Crystal Palace no pasaron del empate a cero en Londres en un partido marcado por el recibimiento al danés Christian Eriksen, que fue presentado a la afición y vio el encuentro desde la grada. El danés, flamante fichaje del equipo hasta final de temporada, aún necesita unas semanas para coger ritmo de competición después del tiempo de baja provocado por el paro cardíaco que sufrió en el primer partido de su selección en la pasada Eurocopa.

Sin embargo, apareció en el césped del Brentford Community Stadium, ataviado con una bufanda del equipo, para ser ovacionado por su nueva afición, que ya espera verlo en acción a la brevedad.

El partido en sí no tuvo mucha historia, con pocas ocasiones de gol. La más clara la tuvo el Palace de Patrick Vieira, en un mano a mano errado por Jordan Ayew. Ambos equipos, cómodamente colocados en la tabla, se contentaron con el empate.

Por parte del Brentford cuajó un buen partido Sergi Canós por la banda y en portería David Raya, que hizo una gran parada en la última jugada del que ha sido su tercer encuentro seguido desde la grave lesión de rodilla que sufrió. Vicente Guaita, en el Palace, no tuvo excesivo trabajo.

El Brentford es decimocuarto con este empate, con 24 puntos, siete por encima del descenso, mientras que el Palace es decimosegundo con 26 unidades.

“Me fui cinco minutos”

El danés, que aún no tiene una fecha concreta para debutar, concedió una entrevista a la cadena británica BBC en la que repasó su vuelta al fútbol y lo que ocurrió en aquel partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa.

“Lo recuerdo todo, excepto cinco minutos. Recuerdo el saque de banda, la pelota que me golpea en la rodilla y no sé qué ocurrió después. Me desperté con mucha gente alrededor mía y presión en mi pecho, intentando recuperar el aliento. No entendía qué estaba pasando”, dijo Eriksen. “Empecé a pensar si me había roto las piernas, la espalda. Intentaba mover todo para entender qué ocurría”.

Luego en la ambulancia escuché a alguien decir: “¿Cuánto tiempo ha estado fuera?” y otro respondió: “cinco minutos”. Esa fue la primera vez que escuché que me había ido”, añadió.





