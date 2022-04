El Manchester City y el Liverpool empataron (2-2) este domingo en el duelo por el liderato de la Premier en la jornada 32, el cual mantiene el equipo de Pep Guardiola, pero a los de Jurgen Klopp de escoltas a solo un punto de distancia. Precisamente los técnicos se cruzaron al final del partido, con un caluroso apretón de manos y abrazo. El saludo ya es viral en redes sociales.

Luego del tremendo partidazo que regalaron, Klopp fue a buscar a Guardiola antes de que cada uno se marche por los vestuarios, y ahí el catalán contestó con un fuerte apretón de manos, al que le siguió un abrazo. Respeto total entre ambos entrenadores, que se elogiaron en la previa.

Ça donne tellement le sourire ce genre d'images pic.twitter.com/Ws1Ic2ZFXu — RTF (@RTFcmoi) April 10, 2022

Partidazo y la Premier sigue viva

El Etihad Stadium vivió otro capítulo de la gran rivalidad entre ambos equipos por el dominio en el fútbol inglés. El City, que ha visto recortado a la mínima de un punto su liderato, frenó la persecución de un Liverpool que estuvo más cerca de perder.

El equipo de Guardiola, que el miércoles tratará de eliminar al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions, se adelantó en dos ocasiones, por medio de De Bruyne, incansable todo el partido, y Gabriel Jesus. Jota reaccionó de inmediato al primero y en el primer minuto de la reanudación Mané hizo el 2-2.

Sterling llegó a hacer el 3-2, pero el VAR lo anuló por un fuera de juego de centímetros y en los últimos minutos, Mahrez tuvo un balón al palo y otra final muy clara para el City. La Premier seguirá abierta entre ambos, 74 y 73 puntos, con la Champions por medio, el Liverpool se mide al Benfica, y siete jornadas más.

Además, el domingo dejó el tropiezo del West Ham ante un Brentford que, en el año de su histórico regreso a la elite, no deja de coleccionar hazañas para acercar la permanencia. Los de David Moyes no aprovechan el bache del Arsenal y se quedan sextos a seis puntos de un Tottenham que es ahora quien no falla.





