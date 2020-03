El coronavirus no cree en nadie y ya se ha ‘cargado’ a las principales competiciones de Europa. Por ejemplo, LaLiga Santander tomó la decisión que sus próximas dos jornadas se jueguen a puertas cerradas para que la enfermedad no se expanda, mientras que la Serie A no se llevará a cabo hasta el 3 de abril.

Ahora, se ha confirmado que el coronavirus ha infectado al dueño del Notthingham Forest, Evangelos Marinakis. Este, a través de su cuenta oficial en Instagram, reportó que presenta la enfermedad, aunque sostuvo que está más que tranquilo y que ya empezó su tratamiento.

“El nuevo virus me ha ‘visitado’ y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación.”, sostuvo Marinakis en la cita red social por el coronavirus.

Marinakis, a recuperarse por el coronavirus

Rápidamente, los hinchas del Forest respondieron a la publicación y le desearon una pronta recuperación. Se espera que esté en cuarentena en su vivienda y que sus familiares más cercanos pasen por los exámenes respectivos para descartar que estos también se encuentren contagiados.

Por otra parte, Italia ha vivido este martes su primer día con medidas sociales y de movilidad restrictivas que buscan contener el avance del coronavirus, que ha dejado al menos 631 fallecidos, mientras Estados como España, Malta, Austria y Serbia han anunciado acciones de bloqueo de sus conexiones con el país. España ha prohibido la totalidad de los vuelos procedentes de Italia, Malta ha suspendido toda conexión por aire o mar y Austria y Serbia han anunciado que impedirán temporalmente la entrada a su territorio desde Italia.

