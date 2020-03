Toda la actividad futbolística en Inglaterra ha parado a causa del coronavirus. En un principio se pensó que podría jugare a puertas cerradas, pero tras los casos de resultados positivos de Callum Hudson-Odoi (delantero del Chelsea) y Mikel Arteta (director técnico del Arsenal) se optó que todos los jugadores de la Premier League pasen a cuarentena.

El primer equipo del Arsenal estaba previsto para que vuelve a los entrenamientos este martes 24 de marzo en pleno COVID-19, pero la dirigencia del club del Emirates Stadium ha visto conveniente que la cuarentena de todos sus jugadores siga sin fecha exacta aún para volver a ejercitarse.

Ha sido el mismo Arteta quien decidió que los jugadores del Arsenal no se entrenen como medida de prevención para que no contraigan el coronavirus. El contagio de parte del DT fue debido a que mantuvo contacto con el dueño del Olympiacos, Evangelos Marinakis, quien había dado positivo luego de la eliminatoria por la Europa League.

El DT del Arsenal pelea ante el coronavirus

A su vez, el club londinense emitió un comunicado en su página web oficial en el que indica sería “inapropiado e irresponsable” pedirle a sus trabajadores que regresen a sus labores en plena coyuntura que se vive mundialmente por la enfermedad.

“Me encuentro bien, recuperado. Tardé tres o cuatro días en empezar a sentirme mejor con energía y a dejar los síntomas atrás. Me avisaron de que había dado positivo el presidente del Olympiacos. Yo les dije que no me encontraba bien y teníamos un partido ante el City”, sostuvo Mikel Arteta cuando le diagnosticaron coronavirus.

Previo a la paralización del torneo local, los ‘gunners’ marchan en el noveno puesto con 40 unidades, lejos de los puestos de clasificación a la próxima edición de la Champions y Europa League.

