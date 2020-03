Chelsea ha compartido un reporte con la actualización sobre el estado de Callum Hudson-Odoi, futbolista de la primera plantilla, quien dio positivo por coronavirus después de someterse a las pruebas respectivas.

Los ‘Blues’ brindaron buenas noticias relacionadas a la salud del jugador de 19 años. “Nos complace informar que ahora se siente bien y vuelve a su estado habitual después del período de autoaislamiento requerido después de que dio positivo por COVID-19”, indica el comunicado.

El conjunto londinense también confirmó que Hudson-Odoi está cumpliendo desde su hogar con las rutinas enviadas por el comando técnico del club, encabezado por el entrenador Frank Lampard.

“Además de sentirse bien, el joven extremo está trabajando duro entrenando en casa para desarrollar y mantener su estado físico, al igual que el resto del equipo de Chelsea”, añade la nota oficial de la institución.

Como se recuerda, el pasado viernes 13 de marzo se anunció el caso positivo del atacante del elenco inglés. Desde esa fecha, Hudson-Odoi entró en autoaislamiento y se pronunció en redes sociales sobre su estado.

“Como sabrán, tuve el virus durante los últimos días, del que me he recuperado. Seguí las pautas de salud y me aislé de todos durante la semana. Espero verlos a todos pronto y espero volver pronto al campo”, indicó.

Por otro lado, Chelsea también anunció que la sede de Cobham, que fue limpiada y desinfectada tras el caso confirmado del jugador, ha sido reabierta.

“Después del procedimiento de limpieza profunda en Cobham, el edificio ha reabierto para cualquiera que trabaje allí y que no se autoaisle”, informaron los ‘Blues’.