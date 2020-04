Callum Hudson-Odoi fue el primer jugador de la Premier League que dio positivo por coronavirus. Es por ello que el Chelsea y todos los clubes del torneo local entraron a una cuarentena como medida de prevención para que la enfermedad no se propague más. Más adelante, lamentablemente, Pepe Reina fue diagnosticado con este mal.

Los primeros días de Pepe Reina con la enfermedad no fueron buenos. El portero del Aston Villa reveló que en un momento le faltó el aire y que no podía respirar bien por 25 minutos, pero que ahora se recupera favorablemente por el COVID-19.

Este jueves, Pepe Reina dio una entrevista al diario Mundo Deportivo y allí contó cómo es que se encuentra 18 días después de reportarse con coronavirus. “Me encuentro bien y espero que no aparezcan los síntomas del principio. He tenido fases de fiebre alta y sensación de cansancio, pero no era para alarmarse más de la cuenta. Agradezco los mensajes que reciba a diario de mis compañeros y de gente en redes sociales”, dijo el ex Liverpool al citado medio.

Pepe Reina se sinceriza por el coronavirus

También, el internacional con la Selección de España remarcó que vencer esta enfermedad es a donde todo el mundo se debe enfocar. “La verdad que no extraño el fútbol. Actualmente hay cosas mucho más importantes en este momento porque hay gente que muere. No me sale querer jugar otra vez, o es prioritario”, añadió.

Asimismo, Pepe Reina se mostró partidario que la temporada actual termine tal como está (sería con Liverpool campeón), siempre y cuando que esto garantice la seguridad de las personas contra el coronavirus.

Por otra parte, no hay fecha aún de retorno de las ligas top en tierras europeas como LaLiga Santander, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y Premier League. Lo mismo con el reinicio de la Champions.

