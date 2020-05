Paul Pogba se ha perdido gran parte de la temporada debido a una serie de lesiones. El volante de Manchester United tenía previsto volver a los campos en marzo pasado. Sin embargo, la propagación del coronavirus provocó la detención del fútbol en Inglaterra y otras partes del mundo.

A pesar de las dudas en torno a la reanudación de la actividad, el campeón del mundo confesó que está haciendo todo lo posible para ponerse en buena forma física. “Tengo una pequeña sala para hacer ejercicio en mi casa”, declaró el mediocampista en una entrevista con el portal oficial de los ‘Red Devils’.

“Puedo hacer algunos entrenamientos, un poco de carrera, un poco de bici, puedo ir fuera y trabajar con el balón. Hago todo esto para estar ocupado y seguir en forma”, explicó Pogba, quien solo ha disputado ocho partidos esta temporada con la camiseta del Manchester United.

El volante desea que la actual crisis generada por el coronavirus concluya muy pronto. “Debemos seguir motivados, no tenemos elección, no sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo, pero siempre tengo objetivos en la cabeza y un día esta pandemia finalizará”, indicó el jugador, cuya última aparición fue el pasado 26 de diciembre.

Pogba, por el tiempo que ha estado alejado de las canchas, conserva la paciencia y confesó que está preparado para retornar a la actividad habitual. “Cuando volvamos a los terrenos hay que estar preparados. En lo que me concierne, hace tiempo que no he jugado, quiero únicamente volver a los terrenos”, concluyó.