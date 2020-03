Este sábado 21 de marzo del 2020, desde las 12:30 p.m. (hora peruana) Liverpool hubiese podido iniciar los 90 minutos más importantes de sus últimos 30 años en la Premier League. Ese día, a esa hora, los ‘Reds’ jugaban contra el Crystal Palace y, sin importante lo que haya pasado con su escolta Manchester City, de ganar se hubiesen podido consagrar campeones del torneo inglés de Primera División, por primera vez en su historia.

Hablamos de supuestos porque este sábado 21 de abril, el planeta fútbol está paralizado a causa de la pandemia del coronavirus que se ha extendido alrededor del mundo y ha obligado a casi todas las ligas del mundo a detener sus torneos. Incluyendo la Premier League que el equipo de Jurgen Kloop dominaba a su antojo y que hubiese podido ganar a falta de siete jornadas para el final.

Liverpool es líder de la Premier League -es porque aún no termina el torneo- con 82 puntos, 25 más que su escolta Manchester City a falta de ocho fechas para que termine el certamen. Sin embargo, el cuadro de Anfield no se coronaba campeón porque a los de Guardiola les resta disputar un partido que fue postergado para que cumpla sus obligaciones en la FA Cup y la Copa de la Liga. Por eso los Reds no se consagraron campeones la fecha anterior, justo la última que se disputó antes de la pandemia por el coronavirus.

A la espera de la primera

Este no era un torneo menor para Liverpool, 18 veces ganador de la Primera División de Inglaterra. Era el torneo que lo iba a consagrar como campeón de la Premier League por primera vez en su historia.

Recordemos que el último título de los Reds fue en la temporada 1989-90, tres años antes de que la Football League, como se llamaba el torneo inglés, pase a ser la nueva Premier League, con nuevo formato y nuevo trofeo, ese que espera levantar Liverpool apenas se reanude el torneo y en el primer partido que le toque disputar.

Ahora es cuando Jurgen Kloop, seguramente, se debe estar lamentando de aquella derrota por 3-0 ante Watford, el pasado 29 de febrero. Sumar esos tres puntos hubiese cambiado la historia de los de Anfield. Pero el fútbol tiene estas historias caprichosas.

