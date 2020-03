Salió corriendo del bar y se fue directamente a la casa de su novia. Las malas noticias pueden llegar en el momento menos esperado y en el lugar jamás pensado. Y esto fue lo que le ocurrió a Sean Raggett, futbolista del Portsmouth (Tercera de Inglaterra), quien recibió una llamada que le confirmaba haber dado positivo en coronavirus... ¡en un bar cenando con los amigos!

“Estaba mortificado. No podía creer que hubiera salido positivo porque me hice el test durante la semana junto a mis compañeros y no había tenido ningún síntoma. Es realmente aterrador. No sé cómo sentirme, hasta el momento no salí de mi habitación. Mi primera preocupación era no infectar a nadie de mi entorno y ni a los que estaban cerca porque había al menos 25 personas allí en ese momento. Así que me fui de inmediato”, contó en declaraciones a ‘The Sun’.

Y agregó: “Fui a la casa de mis padres, les conté las noticias y les hice saber que no podía quedarme con ellos porque había contraído la infección. Mi otra gran preocupación era que mi novia estaba con su familia, así que necesitaba avisarle porque ella ha estado conmigo mientras tuve la enfermedad y no quería que la transmitiera. Llegué a su casa, no estaba y me encerré en una habitación”.

¿Y qué pasó con el bar?

Raggett contó que llamó de inmediato y visiblemente preocupado al bar para comunicar lo que había ocurrido y que puedan explicarle ello a los clientes.

“Solo tuve contacto con mis dos amigos pero, como precaución, si alguien estuvo allí esa noche debería aislarse por sí mismo y no salir”, explicó.

Además de Raggett, hay otros tres contagiados: James Bolton, Andy Cannon y Haji Mnoga. El Portsmouth jugó ante el Arsenal por la Copa FA solo 10 días antes de que se diera a conocer el positivo en COVID-19 del técnico ‘Gunner’ Mikel Arteta.

