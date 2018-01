El último domingo, el día que el mundo entero despedía el 2017, Nike sorprendió a propios y extraños al poner en venta en su página web uniformes con el nombre de Philippe Coutinho . Como era lógico, los hinchas del Barcelona pensaron que el fichaje era un hecho. Sin embargo, no hay versión oficial.



Lo que sí parece un hecho es que el Liverpool no se va a quedar de brazos cruzados. No interpondrá acciones legales en contra de los catalanes, más bien, su plan pasa más por incrementar el precio del crack brasileño, tal como apunta este lunes el diario 'The Telegraph'.



La citada fuente agrega que Liverpool cree que detrás de esta "operación" se encuentra el Barcelona y por eso quiere que pague el error de Nike. Los 'Reds' estarían dispuestos a solicitar ahora un "traspaso astronómico" para aceptar la venta de la estrella brasileña.



"Philippe Coutinho está listo para iluminar el Camp Nou. Obtenga su kit del FC Barcelona 2017/18 con el nombre del 'Mago'. Actúe rápido: la personalización gratuita solo está disponible hasta el 6 de enero ", se leía en el portal. Y ahora se viene la reacción de Liverpool.



En tanto, Coutinho no ha jugado el último encuentro de la Premier League ante el Burnley este lunes y los rumores de su traspaso al Camp Nou empiezan a dispararse pese a los esfuerzos que hace el Liverpool para disimularlo.