Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Cualquier equipo del planeta haría lo que fuera por ser dueño de sus goles. Y más ahora que se encuentra en un escaparate del mercado de fichajes. Y es que el delantero portugués le ha comunicado al Manchester United que no seguirá más en Old Trafford, por lo que las ofertas no han tardado en llegar a la oficinas de la entidad mancuniana. Una de esas propuestas es del Chelsea, que según la prensa inglesa, ha empezado a trabajar en la llegada del goleador portugués de 37 años a Stamford Bridge para el 2022-23.

Con el objetivo de empoderar el ataque, sobre todo tras la salida de Romelu Lukaku al Inter de Milán, el club, cuyo dueño es el multimillonario estadounidense Todd Boehly, ha decidido poner 16.5 millones de euros sobre la mesa, cifra cercana a la que los altos mandos del United piden por ‘CR7′.

Según informó el periodista portugués Bruno Andrade, en Old Trafford han fijado el precio de venta de Cristiano Ronaldo en 17 millones de euros. Por este monto, el equipo de la Premier League escuchará a los distintos clubes que sueñan con los servicios del nacido en Funchal.

El último jueves, el sitio inglés SKY Sports ya adelantaba que “Manchester United está dispuesto a escuchar ofertas” por el delantero portugués. Sin embargo, en la misma línea, apuntó que “la decisión final la tendrá Cristiano Ronaldo, dejando la puerta abierta a que cambie de opinión y se quede en Old Trafford”.





No será parte de la gira





En medio de los rumores sobre una salida del club inglés, con el que tiene contrato por un año más, se conoció que el portugués no formará parte de la gira del equipo a Tailandia y Australia, donde se realizarán los trabajos de pretemporada.

En la lista que reveló este viernes la institución no estuvo el nombre de la estrella lusa. “Cristiano Ronaldo no integrará el grupo que volará este viernes hacia la capital de Tailandia, ya que el club le concedió algunos días adicionales para tratar un problema familiar”, explicó la entidad.

Cristiano Ronaldo, de 37 años, le habría comunicado hace unos días a Manchester United su intención de marcharse del club. Una de las principales razones que lo habrían motivado a decidir ello es que los ‘Red Devils’ no jugarán la próxima edición de la Champions League.





