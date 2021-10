Old Trafford es una ‘bomba’ de tiempo. En la semana, Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United contra el Villarreal por Champions League, pero la realidad es que el equipo inglés juega poco y padece los partidos. Y el duelo frente al Everton, empate a uno con el luso como suplente, ha causado revuelo en Inglaterra, donde Ole Gunnar Solskjær está siendo discutido en el banquillo.

El exdelantero Gabby Agbonlahor, no entendió la suplencia del portugués el fin de semana y lo dejó claro en ‘talkSPORT’. A su criterio, el técnico del United cometió un error imperdonable.

“No poner a Cristiano de inicio debe ser causa de despido. Para ganarle al Everton necesitas a tu equipo más fuerte. Ahora te vas a una pausa internacional, no es que tuviera que encadenar más partidos esta semana. Ahora envía a Ronaldo frustrado con su selección. Él debería haber jugado y Pogba y Lingard, también”, dijo el exjugador.

Critican reacción de Cristiano

Sin embargo, hay quienes se alinean con el entrenador de los ‘Diablos Rojos’, y por el contrario, critican el comportamiento de Cristiano, que se fue murmurando y visiblemente molesto tras el empate en Old Trafford.

“Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer”, dijo el exjugador del United Gary Neville.

“Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años”, explicó el inglés para ‘SKY Sports’.

Neville se aventuró a especular sobre lo que podría ocurrir entre el técnico y jugador: “Creo que hablará con Cristiano y le dirá, ‘mira, vamos, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario’”, indicó.

Lo cierto, y no hay que olvidar, es que Cristiano Ronaldo se fue de la Juventus, principalmente, porque no había un proyecto deportivo claro y no se jugaba bien al fútbol, por lo que decidió marcharse y firmar con el United, pero aquí parece que la situación es peor.

El Manchester United cuenta con un equipo lleno de estrellas de primer nivel, pero el funcionamiento del equipo de Solskjaer es totalmente nulo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.