El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo objeto de especulación, rumores, reuniones secretras y declaraciones que alimentan más la incertidumbre sobre dónde jugará el delantero luso la próxima temporada. Si bien es cierto que todo apunto a que continuará en el Manchester United y cumplirá con su contrato, desde la misma Premier League, la Bundesliga o en la Serie A han saltado todo tipo de informaciones. Y ahora se suma una más que llega desde nada menos que de la Liga de Portugal.

Ya hace unas semanas se especuló de un posible regreso de Cristiano al Sporting Lisboa, el club donde debutó. Y Hugo Viana, director deportivo de la escuadra portuguesa, no descarta esa posibilidad. “Creo que por ahora no se podrá hacer, pero nunca se sabe. Él puede decidir a dónde quiere ir, pero no sabemos el futuro”, ha señalado en ‘Sky Sports’.

Así, el Sporting se suma a la lista de clubes que han sonado como destinos para ‘CR7′, como las ya descartadas Roma de Mourinho o Bayern Munich. Aunque aún queda por ver si el Chelsea logra firmar el ‘bombazo’, luego de que en las últimas horas se haya desvelado una reunión del equipo londinense con Jorge Mendes para valorar la incorporación de Ronaldo.

Así fue la última temporada de Cristiano

Cristiano Ronaldo fue el goleador del Manchester United en la Premier League, con 18 anotaciones en total; mientras que en la Champions League consiguió seis celebraciones en siete encuentros. A pesar del buen rendimiento que tuvo ‘CR7′, el nivel colectivo del club fue un gran déficit en el curso 2021-22.

Además, el delantero portugués obtuvo el trofeo “Sir Matt Busby”. Dicho galardón es otorgado al mejor jugador de la campaña mediante la votación de los fanáticos.

El portugués ganó por cuarta ocasión en su carrera (2004, 2007, 2008 y 2022) este premio, y así igualó la marcada David De Gea, que también había sido reconocido con este galardón en la misma cantidad de veces.





