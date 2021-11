La vida cambia en un segundo y en el fútbol las vueltas son incluso más frecuentes. El Manchester United anunció a su nuevo entrenador, uno que hace apenas cinco años jamás pensó que en algún momento dirigiría a Cristiano Ronaldo. Ralf Rangnick tendrá en sus filas al futbolista luso de 36 años, con quien ya se ha abierto un debate, no solo por el estilo del entrenador alemán, sino por lo que dijo hace un tiempo.

El nuevo técnico de los ‘Diablos Rojos’ estuvo en las últimas temporadas en el banquillo del RB Leipzig, desde donde explicó por qué no ficharía a Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, por su edad.

Y los medios ingleses, precisamente, han recordado esas declaraciones de Rangnick. El técnico fue preguntado por si ficharía a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi y éste lo tuvo muy claro.

“No”, dijo con claridad y seguridad. “Absolutamente no”. Fue en una entrevista en 2016 y Rangnick argumentó que “tenemos un tope salarial. Y son demasiado viejos...”, decía hace cinco años, cuando Ronaldo tenía 30 y no 36 años como actualmente tiene el luso. “Tenemos nuestra propia filosofía y no funcionaría”, concluyó.

Cristiano, misterio y en el limbo

El estilo de juego del técnico alemán enciende las alarmas de los intocables y muchos ya especulan con cómo será la cara del Manchester United. Cristiano Ronaldo ya se quedó en el banquillo con Carrick en el empate frente al Chelsea, y su ingreso no cambió en nada para la ofensiva de los ‘Diablos Rojos’.

En ‘The Telegraph’, el periodista Oliver Brown lo tiene claro: “Solskjaer, como ex compañero suyo, no pudo resistir tal arrogancia. Pero Rangnick tiene las credenciales y la fuerza para terminar con la supremacía de Ronaldo para siempre”.

Sin embargo, la primera vez que ‘CR7′ fue suplente en la temporada, ante el Everton, Sir Alex Ferguson reaccionó: “Siempre debes poner a tus mejores jugadores”, dijo en referencia a la decisión de por el entonces técnico local Ole Gunnar Solskjaer.

Y después del partido contra el Chelsea, quien reaccionó fue Roy Keane en Sky Sports: “Tú no fichas a Cristiano para que se siente en el banquillo”, explicó.

