Lo de Cristiano Ronaldo en Old Trafford contra Newcastle fue sencillamente una exhibición. El entrenador Ole Gunnar Solskjaer, los jugadores e hinchas de Manchester United retornaron a casa encantados por el debut del atacante. También experimentaron la misma sensación figuras legendarias de la Premier League, como Alan Shearer.

El ex futbolista de las ‘Urracas’ desmenuzó la presentación de ‘CR7’ en la cuarta jornada del torneo inglés. Shearer sabía que con el portugués dentro de la cancha nunca hay pierde. Sin embargo, el antiguo internacional con los ‘Tres Leones’ admitió que terminó impresionado por el excelente estado físico del crack a sus 36 años.

“Nunca me iba a decepcionar. Todos esperábamos que lo hiciera bien, que marcara su gol o sus goles y la actuación que hizo fue fenomenal”, empezó Shearer con el análisis durante la emisión del espacio Match of the Day de la prestigiosa cadena BBC.

Alan Shearer es el máximo goleador de la Premier League con 260 tantos. (Foto: AFP)

“Para sus 36 años, su energía, su actitud, es un ejemplo para cualquier niño que lo vea. Simplemente mírelo semana tras semana. Ya sea su movimiento, su toque, su control, todo en él es de primera clase”, agregó una figura histórica de la Premier League.

“Sabemos cómo es su actitud, por eso ha metido tantos goles. ¿Ha perdido algo de ritmo? En absoluto, mira la forma en que se desliza entre los defensores. Qué celebración, ese fue el gol número 787. Simplemente increíble”, valoró Shearer sobre el hombre más importante de la cancha el último sábado.

La carrera del luso

Cristiano Ronaldo dejó boquiabiertos a los comentaristas de la Premier League, entre ellos Alan Shearer, por una acción específica del partido. La carrera que realizó el jugador para conseguir el 2-1 de Manchester United en la etapa complementaria.

‘CR7’ pisó el acelerador para dirigirse al área de Newcastle y en ese pique alcanzó una velocidad de 32 km/h. Enseguida, el artillero controló la pelota, ingresó al terreno del portero Freddie Woodman y sacó un latigazo con la pierna izquierda para conseguir el doblete.





