Es el futbolista que mantiene con vida al Manchester United esta temporada con sus 16 goles, pero sus registros no alcanzan para una discreta campaña de un club con el que el luso creía podía pelear en lo más alto. Cristiano Ronaldo podría dejar Old Trafford al final de temporada y todo dependerá de dos factores: el técnico y el vestuario.

Según información que recoge el ‘Daily Star’, el delantero portgués no está contento con el rendimiento del equipo y tampoco tendría interés en que Ragnick siga como entrenador. A priori, el alemán solo se quedaría hasta el final de curso.

“Pensó que todo sería mejor. Es un ganador y quiere levantar trofeos, de modo que quien sea el próximo entrenador es clave para que él decida su próximo movimiento”, explica la fuente del citado medio.

Así las cosas, si a Cristiano no le convence el estratega que releve a Rangnick, que recordemos llegó como interino y en junio cambiará su rol por el de consultor, podría abandonar Old Trafford.

Los tres nombres que hay en la lista del Manchester United son Mauricio Pochettino (PSG), Erik ten Hag (Ajax) y Brendan Rodgers (Leicester).

Sin embargo, el banquillo no sería el único problema para Cristiano Ronaldo, pues algunos compañeros de equipo estarían descontentos con su llegada y los derechos adquiridos del luso. Son varios los que, según el Daily Mail, lo verían como una figura negativa.

Las críticas de Ferdinand a Rangnick

El otrora zaguero inglés opinó a través de su canal de YouTube que, tanto a ‘CR7′ como a Edinson Cavani, les viene sucediendo lo mismo que en su momento vivió el colombiano cuando pisó Old Trafford durante la temporada 2014-15 a préstamo del AS Monaco: no cuentan con mediocampistas ni extremos capaces de filtrarles buenos pases que los dejen a tiro de remate.

“Mi mayor queja es que cuando tienes a Cavani y Ronaldo en tu equipo, dos de los mejores delanteros del mundo dentro del área y no juegas con ningún extremo o jugadores que sean capaces de llevar el balón al área, se siente como si fuera una tarea inútil”, apuntó en el inicio de su comentario.

Asimismo, el también exfutbolista de la Selección de Inglaterra apuntó parte de la culpa al actual director técnico del equipo, Ralf Rangnick, quien no ha sido capaz de crearle escenarios positivos al portugués y al uruguayo para que puedan producir en goles la cantidad que son capaces de marcar.

