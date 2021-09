Cristiano Ronaldo tuvo un regreso soñado al Manchester United. En su primer partido como ‘Diablo Rojo’, el delantero portugués fue titular y marcó dos goles en la victoria por 4-1 ante el Newcastle. El veterano futbolista vivió una verdadera fiesta en Old Trafford. Sin embargo, no todo fue placer para el luso. Y es que una avioneta voló sobre el estadio del club mancuniano para recordarle las acusaciones de violación sexual que pesan en su contra.

“Cree en Kathryn Mayorga”, se lee en una pancarta que llevó una avioneta sobre el cielo de Mánchester. Según ‘Daily Mail’, un grupo feminista fue el autor del hecho que ya es viral en redes sociales y que se produjo precisamente cuando Cristiano marcaba su reestreno en la Premier League.

Días antes del debut de ‘CR7′ en el United, diversos colectivos feministas amenazaron con boicotear con una protesta el partido de la Premier League. Finalmente, el encuentro ante las ‘Urracas’ se desarrolló sin problemas, pero no se pudo evitar el mensaje que apareció en el cielo.

Tras ser acusado por Mayorga en 2018, Cristiano Ronaldo negó cualquier clase de delito y justificó que las acusaciones de la estadounidense radican en un interés por ganar fama a su costa.

“Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia”, afirmó anteriormente.

La pancarta que voló sobre Old Trafford en medio del reestreno de Cristiano Ronaldo.

Incrédulo por su actuación

“No me esperaba marcar dos goles. Esperaba uno, pero no dos. Tengo que estar agradecido a los aficionados por lo que me mostraron hoy. Me siento orgulloso de ello”, dijo Cristiano Ronaldo a ‘BBC Sport’ tras doblete al Newcastle.

“Estoy feliz por marcar goles, por supuesto. No lo voy a negar, pero lo más importante es el equipo y hemos jugado bien”, explicó. ”Es increíble. Cuando empecé el partido, estaba nervioso, lo juro. Es normal, ya que no esperaba que cantaran mi nombre todo el encuentro”, añadió.

El cinco veces Balón de Oro ganó tres títulos de Premier League y uno de Champions League durante sus seis años con el United, en la era de Alex Ferguson. Ahora, jugando a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer, su antiguo compañero en el United, Cristiano Ronaldo cree que su equipo puede aspirar a su primer título de liga inglesa desde 2013.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.