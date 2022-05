Manchester United tuvo una temporada para el olvido. Empezó con pie derecho bajo el mando de Ole Gunnar Solskjaer y terminó hundido y fuera de la Champions League con Ralf Rangnick en el banquillo. Para muchos se trató de un tema con el entrenador. Sin embargo, para John Barnes, histórico jugador de Liverpool entre 1987 y 1997, el problema pasa con Cristiano Ronaldo, un jugador que, según él, causó desunión y desarmonía en el vestuario del cuadro inglés.

“Cristiano Ronaldo causa desunión y desarmonía. Cuando la pelota no le llega, alza las manos al aire... ese es un gran ejemplo ¿no? La armonía en el Manchester United es un problema y, ¿quién provoca esa desarmonía? Él anda como si... ‘son los demás, yo estoy haciendo mi trabajo’”, dijo John Barnes.

“Eso no es lo que hace un líder, eso es lo que hace alguien que piensa solo en sí mismo. Los fans lo aman y cuando las cosas no salen como él quiere, dice... ‘no es mi culpa’. De eso no se trata un equipo. Sabemos que a Ronaldo le ha ido bien, pero ¿preferirías que anote 20 goles por temporada y que el United termine más arriba?”.

“Creo que estarían más arriba si tuvieran un mejor equipo. Si la armonía es mejor, Ronaldo no marcará los goles, pero el equipo sería un mejor equipo y estaría ganando partidos. Ronaldo resta valor a otros jugadores. Rashford habría tenido una mejor temporada, Fernandes habría tenido una mejor temporada, Sancho habría tenido una mejor temporada. Quien fichó a Ronaldo, es su culpa”, sentenció Barnes.

Lo quiere en Old Trafford

A pesar de que Cristiano Ronaldo no ha disfrutado su regreso al Manchester United y se dice que podría salir en el mercado de fichajes de verano, el nuevo entrenador del club de Carrington, Erik ten Hag, afirmó que cuenta con el luso.

“Claro que entra en mis planes. Contamos con una planificación y debemos ponerla en marcha. Cristiano puede traer goles, pero primero hablé con él antes de hacerlo con ustedes”, explicó Erik ten Hag en conferencia de prensa.

‘CR7′ fue el máximo goleador del United en la Premier League, al sumar 18 celebraciones; y la tendencia fue similar en la Champions League: infló las redes seis veces. A pesar de la crisis colectiva del equipo, el delantero portugués supo destacar como el líder del ataque.





