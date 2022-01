Cristiano Ronaldo se retiró ofuscado contra el Brentford. El Manchester United iba arriba en el marcador, había espacios, estaba cómodo y era una buena oportunidad para marcar. Sin embargo, Ralf Rangnick le cambió y el portugués no se lo tomó bien en medio del gramado de juego, a simple vista de todos los aficionados del fútbol. Enfado y primera mala cara desde su regreso a Old Trafford.

Ronaldo se retiró farfullando y se sentó en el banquillo del Brentford Community Stadium con cara de pocos amigos. Rangnick se tuvo que acercar a explicarle el por qué del cambio, con veinte minutos aún por delante y el rival abierto. “Es normal lo que pasó, un delantero siempre quiere marcar”, dijo el alemán.

“No quería que eso se repitiera (empate ante Aston Villa) y quería mantener la puerta a cero”. Pero Cristiano, que no marca desde el pasado 30 de diciembre contra el Burnley, quiso una explicación. “Solo me preguntó “¿Por qué a mí? ¿Por qué me has quitado?”, contó Rangnick.

Lo cierto es que este cruce le ha valido una lluvia de críticas en Inglaterra al delantero luso por parte de exjugadores y la prensa británica, que cuestionan que el delantero de 36 años coloque sus intereses por delante que los del equipo.

La lluvia de críticas

“Lo que hizo está fuera de lugar. Rangnick o alguno de sus compañeros deberían habérselo recriminado públicamente después del partido, eso le dolería mucho más”, dijo Andy Townsend, ex futbolista de Chelsea o Aston Villa, en ‘Talk Sport’.

Mucho más duro fue Phil McNulty, periodista de la ‘BBC’, que despedazó al ex del Real Madrid en un artículo de opinión en el que apuntó que “su ego ofreció un espectáculo innecesario en la victoria del United. Fue una exhibición innecesaria por parte de Cristiano, que desprende una personalidad de creerse más grande que el Manchester United”, disparó el redactor inglés.

Cristiano venía de no disputar los dos últimos encuentros por lesión. El portugués tuvo unas molestias musculares que le impidieron estar ante el Villa en la FA Cup y en la Premier. “Llevo aquí seis semanas y nunca he tenido un problema con Cristiano. Hablamos de su lesión antes del partido de Copa ante el Villa y acordamos que no jugaría. Hoy estaba disponible y decidimos ponerle de titular”, apostilló Rangnick para cerrar el primer roce de Cristiano desde que aterrizó en este United.





