Cristiano Ronaldo tiene un carácter competitivo, por eso, en más de una ocasión, lo hemos visto salir del campo enfurecido y con polémicas reacciones. Un claro ejemplo se vio el pasado fin de semana, tras la derrota de Manchester United ante Everton (0-1). El portugués salió del campo molesto y se desquitó con un hincha que grababa la salida del equipo del campo de juego.

La acción de ‘CR7′ se ha convertido en tendencia en redes sociales y muchos fanáticos lo criticaron. La molestia de las redes sociales aumentó luego de que se sepa que el joven al que golpeó tiene 14 años y sufre de autismo, esto fue confirmado por la propia madre.

“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, explicó Sarah Kelly.

Los rumores indican que en las próximas horas podría hacerse oficial algún castigo para Cristiano. Según ‘The Sun’, los ‘Red Devils’ ya dejaron claro que no le impondrán ninguna sanción, pero la policía inglesa investiga el caso y podrían existir problemas con las distintas organizaciones con las que trabaja el delantero.

El mencionado medio reveló que Save The Children, ONG encargada de la protección de los niños en el planeta, tiene entre sus planes sacar a Ronaldo como embajador. La organización busca que los pequeños estén seguros y la actitud del futbolista el pasado sábado dice lo contrario.

A pesar de que el exReal Madrid se disculpó en redes sociales, para la institución no sería suficiente y cree que la imagen del delantero ya fue manchada por su accionar. Pronto se haría oficial.

Las disculpas de Cristiano Ronaldo

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.