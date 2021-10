Manchester United busca volver a la senda del triunfo en la Premier League y las cosas van a paso firme frente al Tottenham, con gol de Cristiano Ronaldo. No obstante, el portugués no estuvo alejado de la polémica, puesto que protagonizó un fuerte cruce con Cristian Romero en una jugada dividida.

Todo era felicidad para los ‘Red Devils’ con el gol que había conseguido la estrella portuguesa a los 39 minutos. A pesar de contar con la ventaja, no pararon de atacar y unos instantes después (41′) se acercaron al área rival con peligro, aunque al final no consiguieron progresar por falta de espacios.

En el borde del área, Cristiano Ronaldo se alistaba para controlar el pase, pero el argentino Cristian Romero logró anticiparse con inteligencia. Sin embargo, la pelota quedó libre y ambos futbolistas fueron en busca de hacerse con la posesión, luchando cuerpo contra cuerpo mientras aceleraban la velocidad.

Ante la notoria posibilidad de ser superado, ‘CR7′ decidió elevar el brazo izquierdo, para poder frenar la carrera del defensa. El resultado tuvo un doble contraste, puesto que impidió que el jugador del Tottenham arme un contragolpe, aunque lo dejó algo sentido en el césped de la imponente casa de los ‘Spurs’.

El árbitro Stuart Attwell, quien no había cobrado falta en primera instancia, no tuvo más remedio que detener las acciones. Cristiano Ronaldo trató de explicar lo que había ocurrido, señalando que no fue con mala intención en la disputa, posición que fue respaldada por el juez: no lo amonestó ni hubo revisión del VAR.

Por ahora, ‘CR7′ sigue firme en su tarea de llevar al Manchester United a una nueva victoria en la Premier League, luego de cuatro partidos. El gol que anotó servirá para que los ‘Red Devils’ suban hasta el quinto lugar con 17 puntos, a ocho del líder Chelsea. Por su parte, Tottenham cae a la octava casilla con 15 unidades.





