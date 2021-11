Cristiano Ronaldo es uno de los mejores del mundo. Lo demuestra cada fin de semana con la camiseta del Manchester United. Sin embargo, el ídolo portugués no solo es un gran futbolista, también una gran persona. Así ha quedado en evidencia, luego de que el Funchal aceptara regalar sus camisetas a unos niños tras el pedido de la cantante estadounidense Pink, quien recurrió al exjugador del Real Madrid y Juventus a través de las redes sociales y no falló en el intento de sacarle unos recuerdos de su colección.

A menos de un mes para la Navidad, la también actriz y bailarina quiso darles felicidad a unos niños en su país, razón por lo que no dudó en contactar a Cristiano Ronaldo a través de Twitter. La cantante dejó un mensaje y este no tardó en llegar hasta el ídolo de la selección de Portugal.

“Hola Cristiano. Estoy apadrinando a dos niños este año para Navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidido a que esto suceda. ¿Crees que me puedas enviar dos camisetas y ayudar a cambiar de esta manera sus vidas? Sé que haces cosas maravillosas pero... “, escribió la cantante.

El tuit de Pink se convirtió rápidamente en todo un viral, acumulando miles de ‘likes’ y comentarios de parte de los usuarios, quienes solo pedían la respuesta del crack del Manchester United. Y fue lo que ocurrió.

“Hola Pink, me alegro de poder ayudar. Les daré a estos niños algunas camisetas firmadas, no hay problema. Felicitaciones por hacer que esto suceda”, respondió el capitán de la selección de Portugal, también a través de su Twitter.

No se trata de la primera vez que Cristiano Ronaldo se pone una mano en el corazón para tener un buen gesto con el prójimo. En plena pandemia, el cinco veces ganador del Balón de Oro donó el material para equipar dos salas completas de terapia intensiva en el hospital Santa María de Lisboa, con diez camas cada una, respiradores y monitores cardíacos. Un crack.





