Manchester United volvió a tener una muy discreta presentación y se salvó de la derrota ante Newcastle, en una nueva jornada de la Premier League. Edinson Cavani marcó el gol que significó el empate a uno definitivo, aunque no evitó que la sensación de enorme preocupación se instale en los ‘Red Devils’.

Preocupado y disconforme también se mostró Gary Neville, exjugador del equipo rojo de Mánchester. Ahora en su faceta de comentarista de TV para la cadena Sky Sports, el inglés llenó de críticas a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernandes por su actitud, sobre todo al finalizar el cotejo en St James’ Park.

“Los mejores jugadores de tu equipo, es devastador cuando muestran esa apariencia y ese lenguaje corporal a los más jóvenes. Tienen que ayudarlos”, señaló Neville, molesto por la decisión de Cristiano Ronaldo y su compatriota de abandonar la cancha, sin despedirse de los seguidores del United.

“Tienen que ser el padre, el abuelo en el equipo. Cometí errores masivos en Manchester United, pero tuve grandes jugadores senior que me atacarían, pero también me protegían. Creo que hay algo mal”, añadió Neville, capitán del equipo por muchos años y, además, multicampeón.

“No puedes salir corriendo al final de un juego. Bruno está lloriqueando todo el tiempo. Al final del día, amo a ese muchacho (Ronaldo), es el mejor que he visto en mi vida en ocasiones, pero no te escapes así. No voy a permitir eso”, indicó la leyenda.

Por otro lado, Neville puso como ejemplo a Edinson Cavani, que ha demostrado una actitud totalmente diferente a la sus compañeros lusos.

“No creo que Cavani se debilite ante la presencia de Ronaldo o Fernandes, creo que los enfrenta y ayuda a otros jugadores jóvenes en el campo. Necesita estar en el campo. Cavani viene del banquillo y es un jugador senior, un futbolista maravilloso. Simplemente no se siente que la mezcla de esto es correcta”, sentenció el exfutbolista.





