¿Homenaje o provocación? Esa es la pregunta que se hicieron los hinchas de Cristiano Ronaldo cuando vieron a Andros Townsend imitar la tradicional celebración del atacante de Manchester United en un partido precisamente frente a él. Luego de tantos comentarios, el centrocampista de Everton se encargó de zanjar el asunto con una publicación en redes sociales.

“Nada más que respeto al GOAT (Greatest of all time, mejor de todos los tiempos)”, escribió en Instagram para referirse al astro portugués de los ‘Red Devils’. Además, el autor tanto que firmó el 1-1 final en el estadio Old Trafford presumió mediante la misma vía que se llevó a casa la camiseta del goleador.

De hecho, apenas concluyó el choque en el ‘Teatro de los Sueños’, Townsend se acercó a Cristiano para pedirle la elástica de los ‘Red Devils’. Sin embargo, en ese momento, el goleador estaba caliente por el resultado en casa y, al parecer, el hombre de los ‘Toffees’ se iba a marchar con las manos vacías, pero no fue así.

Andros Townsend mostró la camiseta de Cristiano Ronaldo en redes sociales. (Foto: Instagram de Andros Townsend)

“Sabes qué, este tipo es mi ídolo. Crecí viendo a Cristiano Ronaldo, pasé horas en el campo de entrenamiento tratando de ejecutar sus técnicas”, declaró uno de los protagonistas de la jornada en una entrevista con la cadena BT Sport al final del compromiso en la cancha de los ‘Diablos Rojos’.

“¡Quizás debería haber pasado un poco más de tiempo en la celebración porque no fue una gran ejecución! Pero fue un poco de respeto por Cristiano Ronaldo y es un honor estar en el mismo campo que él”, agregó el volante que se formó en las canteras de Tottenham, pero se la pasó cedido en clubes del ascenso inglés.

“Creo que el mundo está un poco mareado. Mi era de 15, 16, 17 fue la mejor época de Ronaldo en el United, anotando todos esos goles e inventando una nueva forma de patear un balón. Él era nuestro ídolo mientras crecíamos. Es increíble para mí compartir el terreno de juego con él”, cerró el ex Newcastle United o Crystal Palace.

Anthony Martial fue el encargado de abrir el marcador durante el juego del último sábado. Sin embargo, Townsend, admirador de Cristiano Ronaldo, marcó el 1-1 y celebró como el ídolo de Manchester United. A poco del cierre, Yerry Mina convirtió el 1-2 para Everton, pero una revisión en el VAR anuló la conquista.





