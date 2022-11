“No tengo respeto por él, porque no tiene respeto por mí. Si no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”. Esa ha sido la respuesta que Cristiano Ronaldo dio en la entrevista con Piers Morgan cuando le preguntó por su relación con Erik ten Hag, entrenador del Manchester United. Como era de esperarse, las explosivas declaraciones del veterano delantero portugués han llegado a oídos del estratega neerlandés de 52 años, que según ESPN, ya ha tomado una decisión respecto al futuro del ‘Bicho’ en Old Trafford: no quiere verlo más.

La citada fuente explica este martes que Ten Hag se reunió el último lunes con los altos mandos del club de la Premier League para pedirles la salida de Cristiano Ronaldo de la plantilla. Para el técnico, su préstamos o venta definitiva debe darse en el mercado de fichajes de invierno, que abre el 1 de enero 2023.

La reunión de Ten Hag se dio exactamente con el copresidente Joel Glazer, el director ejecutivo Richard Arnold y el director de fútbol John Murtough, retrasando sus vacaciones, para discutir el tema. En la conversación, el ex del Ajax dejó en claro su postura: ‘CR7′ no debe volver a jugar en Old Trafford.

Siempre según la citada fuente, el técnico quería un Cristiano Ronaldo comprometido con los objetivos que al club le quedan en la temporada. Sin embargo, no está dispuesto a sacrificar la unidad del vestuario para mantener al exdelantero del Real Madrid y Juventus y está dispuesto a verlo partir.

No solo Ten Hag lo quiere fuera





El exjugador del Manchester United, Teddy Sheringham, ha cargado duramente contra el astro portugués tras sus palabras contra el entrenador Erik Ten Hag y ha pedido su salida del equipo en el primer mercado de fichajes de 2023. El luso tiene contrato hasta mediados del año próximo.

“Es definitivamente el momento de que se vaya. No hay vuelta atrás. Debería haberse ido al principio de la temporada, no lo hizo, intentaron trabajar con él. Obviamente, su lenguaje corporal no ha sido bueno, creo que tiene que irse ahora”, dijo en entrevista con Daily Mail.





