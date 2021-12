Cristiano Ronaldo volvió a cumplir una fantástica actuación con el Manchester United el jueves último. El veterano delantero anotó dos goles ante Arsenal, aseguró la victoria de los suyos y llegó a los 801 tantos en su carrera. Sin embargo, no todo es felicidad para el exfutbolista del Real Madrid y Juventus ya que sus efusivos festejos terminaron perjudicándolo. De acuerdo a información del diario inglés de The Sun, el ‘Siuuu’ del de Funchal acabó en una lesión de rodilla. Semejante molestia lo dejaría fuera del partido ante Crystal Palace este domingo en Old Trafford.

La lesión en una de las rodillas de Cristiano Ronaldo se habría producido en el segundo gol ante los ‘Gunners’ (70′). El luso hizo un mal movimiento en el salto y terminó afectado. A pesar de ello, el experimentado delantero luso siguió corriendo y recién salió sustituido en el minuto 88.

La citada fuente revela que la lesión de Cristiano Ronaldo podría dejarlo fuera del partido ante Crystal Palace y volvería recién para el cierre de la fase de grupos de la Champions League este miércoles ante Young Boys suizo en Old Trafford.

Así las cosas, Ralf Rangnick, flamante nuevo entrenador del United, se quedaría sin uno de sus mejores jugadores, del quien dijo en su presentación: “Nunca he visto a un jugador tan en forma. Sigue siendo un futbolista que puede marcar la diferencia con facilidad. Ayer vi a Cristiano presionar, así que creo que está más que dispuesto a hacerlo. Sus compañeros tendrán que hacer lo mismo”, añadió.

El portugués llegó este jueves a la cifra de 801 goles en su carrera deportiva con los dos que le hizo al Arsenal. Sin embargo, es una incertidumbre el rol que desempeñará Cristiano en el Manchester United con Rangnick, un técnico que pretende inculcar un sistema de presión que involucre a todo el conjunto.

“Tienes que adaptarte a los jugadores que tienes disponibles”, dijo el alemán, que ofreció el viernes su primera rueda de prensa como técnico de los ‘Diablos Rojos’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR