Durante su segunda etapa en el Manchester United, Cristiano Ronaldo era el mejor pagado del equipo. Percibía más de 500.000 mil libras semanales. Según los medios británicos, esto generó un desbarajuste económico para las cuentas del club y un problema interno en el vestuario. Para evitar más casos como el del astro portugués, el técnico Erik ten Hag solicitó cambiar la política. Por ese motivo, la directiva de los ‘Red Devils’ introducirá la norma ‘CR7′.

Según informa en exclusiva Daily Mail, el Manchester United va a fijar el salario de la mayoría de la plantilla en 8 - 9 millones de libras al año. Esto significa que ningún jugador podrá cobrar más de 200.000 libras semanales. El español David De Gea, quien está en el club desde hace más de diez años, sería el primer afectado de la norma ‘CR7′.

Actualmente son seis futbolistas los que superan esta cifra: De Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane, Casemiro, Anthony Martial y Bruno Fernandes. Por el momento, Manchester United y los jugadores están negociando la renovación de su contrato. “La idea es que haya más jugadores pagados a ese nivel (entre las 180.000 libras semanales) en lugar de derrochar 500.000 libras a la semana en superestrellas individuales”, señaló el medio.

El brasileño Casemiro, una de las últimas incorporaciones del equipo, tiene un salario que ronda las 300.000 libras semanales. El United también verá la reducción de su sueldo. Sin embargo, todo indica que habría una excepción a la norma: el salario de Marcus Rashford, quien está viviendo un gran momento en su carrera.

Rashford está viviendo un buen momento en su carrera y es pretendido por otros clubes adinerados como el PSG. Por ese motivo, para el Manchester United será difícil retenerlo bajo esas condiciones económicas. En la actual temporada, el inglés ha marcado 9 goles en todas las competiciones. Su contrato vence a mediados de 2023. ¿Será el nuevo mejor pagado del club?

Clásico de Mánchester: ¿cuándo juegan?

Manchester United ha renacido en la Premier League: ganó los últimos cuatro partidos de forma consecutiva y ahora se ubica en la cuarta posición con 35 puntos, a solo nueve del puntero Arsenal. La próxima fecha tendrá un duelo clave vs. Manchester City. El partido se jugará el 14 de enero desde las 7:30 a.m. (hora peruana), en Old Trafford. Una semana después, el 22 de enero, el United visitará a los ‘Gunners’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.