Cristiano Ronaldo siempre ha sido señalado como un jugador que prioriza el cuidado de su cuerpo. El portugués no solo realiza actividad física, también se preocupa por el cuidado de la piel, dientes, etc. Todo era un rumor; sin embargo, el secreto quedó revelado.

En su columna en el diario inglés Daily Mail , Peter Crouch, exjugador reveló que mientras Cristiano estaba en Manchester United , era constantemente molestado por su egocentrimo y por su comparación con Lionel Messi.

"Ferdinand nos contaba historias de como Cristiano Ronaldo se quedaba desnudo, parado frente al espejo, pasaba las manos por su cabello y decía: 'wow, soy muy bello'", publicó el ex Liverpool.

"Como sea, Messi es mejor jugador que tú". Pero no conseguían el efecto deseado. "Oh, si, pero él no se ve así", respondía 'CR7' con gran seguridad, asegurando que el argentino seguía siendo su sombra.

Crouch no puedo jugar al lado de Cristiano, pero si lo hizo muchas veces con Rio Ferdinan, defensor y compañero del portugués en el Manchester United, que participó de la Selección de Inglaterra.