A través de una entrevista para ‘UTD Podcast’, Sir Alex Ferguson, leyenda del Manchester United, se dio tiempo para hablar sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al mítico Old Trafford. Cabe resaltar que tras el regreso del luso a la Premier League, se pudo conocer que el ex entrenador tuvo protagonismo en las negociaciones con los ‘Red Devils’.

El ex DT de los ‘Diablos Rojos’ destacó cómo se vivió desde las gradas el regreso de ‘CR7′ al templo inglés: “Viste ese sábado que fue como si César entrara a Roma después de la victoria. Fue fantástico para cualquier aficionado del United. Podríamos haber tenido un millón de personas allí, ya que había miles de seguidores fuera”.

Asimismo, no dudó en aprovechar la ocasión para elogiar al delantero portugués: “Cuando era niño y jugaba aquí, su proceso de aprendizaje fue muy rápido. Cristiano mejoró con los años y comenzó a atacar con una velocidad increíble. Tenía un conocimiento cada vez mayor del fútbol. Creo que nació con un don. Se sacrificó para ser el mejor. Sabía lo bueno que sería, absolutamente”.

Por último, Ferguson dejó claro que nunca se sintió molesto tras la marcha del luso al Real Madrid: “No estaba en contra de eso. Los seis años que estuvo aquí fueron geniales para un chico de Madeira al que conseguimos traer justo después de cumplir 18 años. Creo que lo hicimos muy bien como club al ficharlo tan pronto y su salida me dio la oportunidad de encontrarle un reemplazo. Contratamos a Antonio Valencia y fue fantástico, así que tuvimos mucha suerte haciéndolo así”.

La insólita exigencia de Cristiano que molestó a sus compañeros

De acuerdo a información del ‘The Sun’, Cristiano, amante de la dieta sana, ha dictado el menú al cocinero del equipo y algunos de los platos que este incluye han causado cierto resquemor en el vestuario.

En especial, hay un plato que el luso consume como si fuera el pan de cada día, el llamado Bacalhau, una receta típica de la cocina lusa y de Macao, que no gusta a ninguno de sus compañeros. Pero que casi siempre está en el menú.

El plato está hecho a base de bacalao, que se desala un día antes y el huevo que se hace revuelto junto con papas sancochadas. Se sirve acompañado de perejil.

Pero no es este el único plato que ha causado revuelo en el vestuario. “Le encanta el pulpo, pero a la mayoría de los jugadores no le gusta. A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta. Pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus proteínas, cosas como lonchas de jamón, huevos y aguacate, y los chefs están tratando de ayudarle”, explica una fuente cercana al vestuario consultada por el tabloide británico.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.