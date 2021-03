Ole Gunnar Solskjaer empieza a mover sus fichas para concretar la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United para la temporada 2021-22. El entrenador noruego no tuvo mejor idea que mandar un guiño en medio de los rumores de la salida del portugués de la Juventus. ¿Qué dijo? El DT confesó que dentro de las leyendas que tiene el club, el futbolista nacido en Funchal es uno de los que le gustaría dirigir en su actual equipo.

“Hay varios jugadores con los que he jugado que me encantaría tener en mi equipo. Me encantaría tener a Roy Keane, aunque no estoy seguro de si podría entrenarlo. Lo ficharía todos los días de la semana. Roy fue influyente”, empezó explicando Solskjaer a la página web del United.

“También jugué con Cristiano Ronaldo y ha sido el mejor jugador del mundo junto a Messi en los últimos 10-15 años. Así que Cristiano. Tú le cogerías en tu equipo seguro”, añadió el técnico noruego sobre el goleador de la Juventus, cuyo futuro ha empezado a ser vinculado con los ‘Red Devils’.

De acuerdo a medios ingleses, el club de Old Trafford buscaría contratar al portugués en caso Edinson Cavani no siga en el equipo para el 2021-22. El delantero uruguayo tiene contrato con el United solo hasta el 30 de junio y no ha dado señales claras de que quiera renovar.

Manchester United no tendría problemas en pagar la transferencia de Cristiano Ronaldo desde Italia. Según ‘Corriere dello Sport’, la Juventus pide 29 millones de euros para dejar ir al portugués, una cifra bastante asequible para uno de los clubes más ricos del mundo como el inglés.

Hace algunas temporadas, el Manchester United ya tuvo intención de repescar a Cristiano Ronaldo ante la crisis deportiva que vivía en la Premier League. Sin embargo, el de Funchal pasaba por su mejor momento en el Real Madrid y decidió quedarse en LaLiga.





