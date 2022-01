Dos por uno. Cristiano Ronaldo ha brindado dos entrevistas a dos medios distintos, en las que ha dejado varios temas interesantes en cuanto su regreso al Manchester United y la actual temporada con cambio de banquillo incluido; y su futuro, al cual no le cierra las puertas al fútbol brasileño. El delantero luso se comparó con Ronaldo y Ronaldinho.

En una de las entrevistas, ofrecidas a la cadena ESPN y que se emitirá íntegra en los próximos días, Cristiano ha asegurado que “todo es posible en el fútbol”, cuando fue consultado sobre si podría llegar al balompié brasileño, al cual considera como un país hermano.

“Es un país al que tengo mucho respeto, sé mucho de Brasil. Jugar allí nadie lo sabe. Nadie dijo que volvería al Manchester United con 36 años y aquí estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mi pensamiento actual. Pero en el fútbol todo es posible, no sé”, dijo el luso.

Además, se refirió a dos de los grandes ídolos de Brasil, Ronaldo y Ronaldinho, con quienes prefirió no entrar en juicios de valor sobre quién ganó más o fue el mejor.

“Depende de cómo se mire. No me gustan las comparaciones. Prefiero decir que Ronaldo, Ronaldinho y yo hemos dejado nuestro legado, nuestra historia. Puedo decir que gané más títulos individuales que ellos, pero ambos ganaron el Mundial. Simpatizo mucho con ellos. Estos son dos jugadores que crecí viendo. Decir quién es el mejor, quién es el segundo... No es lo más importante. Prefiero quedarme con que son ídolos y dejaron una bonita historia en el fútbol”.

Entrevista a la Premier

En otra charla, Cristiano Ronaldo habló para el torneo inglés, la Premier League, donde se centró en su temporada en el Manchester United y en los problemas que está teniendo su equipo para sacar puntos adelante.

“Sabemos que no hemos jugado el mejor fútbol, como deberíamos. Pero tenemos muchos partidos para mejorar. En algunos puntos estamos mejor con Rangnick, pero necesita tiempo”, analizó sobre cómo está el United con el reemplazo de Solskjaer, cuya marcha le afectó, contó.

“Siempre es triste cuando un entrenador se va. Le dije que antes jugaba conmigo y ahora era mi entrenador. Es una persona fantástica. Todos estábamos tristes cuando se fue, pero es parte de la vida”, explicó el futbolista.

También habló sobre cómo es dentro del campo y la relación que tiene, o espera tener, con sus compañeros en beneficio del equipo. “Me miro y digo ‘Cristiano, ¿qué puedes hacer mejor para mejorar tu nivel y ayudar al equipo?’. Si pasa algo debo correr para ayudar a mis compañeros si están cansados. Son los pequeños detalles durante el partido. Correr por tus compañeros, ser un equipo. Ser compactos”.

