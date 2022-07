Cristiano Ronaldo se va del Manchester United. Ese el tema que sacude el mercado de fichajes de verano este sábado. Según el diario The Times de Inglaterra, el delantero portugués le ha pedido a los altos mandos del club de la Premier League que le dejen salir en la presente ventana de pases si llega una buena oferta. ¿Cuáles son las razones? Tal como explica la citada fuente, el futbolista de 37 años ha alegado ante los directivos que seguir en Old Trafford no le permitirá jugar la Champions League 2022-23. Como se sabe, la última campaña de los ‘Red Devils’ fue tan mala que solo lograron meterse a la Europa League. Hasta el momento, Chelsea, Bayern Munich y AS Roma son los clubes candidatos a hacerse con los servicios del cinco veces Balón de Oro.





Cristiano Ronaldo pidió salir del Manchester United en el presente mercado de fichajes. (Video: YouTube)





