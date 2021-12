Alex Ferguson cumple este viernes 80 años y le han llegado saludos por parte de exjugadores y de su exclub Manchester United. Cristiano Ronaldo no podía falta a esta selecta lista y, por eso, le dedicó algunas palabras al escocés a quien consideró en más de una oportunidad como su ‘padre futbolístico’.

“Happy Birthday, Sir (torta de cumpleaños”, escribió el astro portugués en su cuenta oficial de Instagram y además, publicó una foto junto a él. La imagen se volvió viral en las redes sociales y los usuarios recordaron los grandes momentos que estos dos le dieron a los ‘Diablos Rojos’.

Al mando de Alex Ferguson, el ‘Comandante’ ganó nueve trofeos durante seis temporadas entre los que destacan un título de la UEFA Champions League (2007-2008), una copa del Mundial de Clubes (2008) y tres campeonatos de la Premier League.

El ‘Comandante’ no se olvida de la persona que le dio la oportunidad de brillar en Manchester United y, por eso, a través de Instagram, lo saludó por su cumpleaños.

La gran relación de Ronaldo y Ferguson

Lejos del campo, Cristiano valora mucho a su exentrenador y, hace algunas semanas, durante una entrevista exclusiva para Manchester United y TeamViewer, el luso contó una bonita experiencia con ‘Ferggie’. “Probablemente él no lo recuerde, pero voy a explicarles. Un día, yo estaba muy deprimido porque mi padre estaba en el hospital, pero después hablé con Sir y me dijo que podía ir a visitarlo y quedarme dos o tres días con él. Me señaló que iba a ser difícil porque justo teníamos que jugar partidos duros, pero que entendía mi situación”, mencionó.

‘CR7′ quedó maravillado con el gesto de Ferguson. “Para mí, estas son las cosas más importantes, además de ganar la Champions League y la Premier League. Por eso quiero agradecerle por lo que me dijo [en ese entonces]. Debo apreciar eso”, añadió.





