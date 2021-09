Un secreto a voces que ha sido confirmado por uno de los protagonistas que estuvo detrás del regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United. Antes del doblete del atacante a Newcastle en la cuarta fecha de la Premier League, el histórico Alex Ferguson desveló que puso su granito de arena para que el crack pise otra vez Old Trafford.

En una conversación con el medio Viaplay, el ex DT de los ‘Red Devils’ confesó que hubo un contacto con el artillero para abrirle las puertas del ‘Teatro de los Sueños’. Asimismo, el escocés manifestó que actuó rápidamente porque nunca iba a permitir que uno de sus antiguos dirigidos se una a las filas de Manchester City, el archirrival.

“Mucha gente jugó su parte (para traer de vuelta a Ronaldo) y contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante. Funcionó muy bien. No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el City, no creo que nadie pudiera hacerlo”, manifestó Ferguson en el diálogo.

Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con Manchester United. (Video: ESPN2)

“Por eso tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí y el club lo siguió muy bien y hablé con los Glazer (dueños de Manchester United) y se hizo”, agregó el antiguo entrenador de los ‘Diablos Rojos’ sobre los movimientos durante los últimos días del mercado de fichajes que cerró el pasado 31 de agosto.

De otro lado, Ferguson también valoró la importancia de sumar a la plantilla profesional a un referente del club como Cristiano Ronaldo. “Creo que tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, tiene la experiencia para manejar la ocasión”, sostuvo el múltiple ganador con el conjunto inglés.

Cristiano Ronaldo anotó su segundo gol para Manchester United vs. Newcastle. (Video: ESPN2)

Lo que dijo CR7 sobre Ferguson

Solo unas horas después de confirmar el regreso a Manchester United, el delantero conversó con la página oficial del club y entre varios temas, el jugador comentó que Ferguson fue un personaje clave para tomar la decisión de retornar a la institución que le brindó mucho en su primera experiencia fuera de Portugal.

“Sir Alex Ferguson siempre fue la clave, incluso cuando fiché por el club a los 18 años. Cuando estaba en Sporting de Lisboa, recuerdo que jugamos contra Manchester United. Él es como un padre futbolístico para mí. Me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas y jugó un papel muy importante [en mi regreso a la institución], porque nos mantuvimos en contacto todo el tiempo. Es una persona increíble”, reveló el pasado 1 de septiembre.