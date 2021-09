Aunque su carrera deportiva, probablemente, sea su principal fuente de ingreso, Cristiano Ronaldo tiene otros grandes proyectos e inversiones, de los cuales no puede hacerse cargo personalmente. No al menos de todos, por lo que tiene que confiar y delegar responsabilidades a otras personas. Sin embargo, no siempre todas las personas llegan con buenas intenciones. Y el delantero del Manchester United fue estafado por una trabajadora suya.

De acuerdo a información del diario ‘Jornal de Notícias’, una agente de viajes desfalcó a Cristiano por 288 mil euros durante más de tres años, lapso en el que el futbolista le confió sus propias tarjetas de créditos y sus códigos para operar con ellas.

La trabajadora logró la estafa ‘organizando’ hasta 200 viajes valorados en 288.000 euros que la estrella del Manchester United no ha realizado en ningún momento.

Desgraciadamente, Cristiano no ha sido el único afectado en toda esta historia. Acorde con la información del citado medio, los jugadores Nani y Manuel Fernandes junto al conocido representante portugués, Jorge Mendes, y sus empresas Gestifute y Polaris, también han sido desfalcados por la misma mujer de la agencia de viajes.

A Nani, Manuel Fernandes y Mendes, la empleada en cuestión les robó un total de 350 mil euros.

La mujer, de 53 años, fue condenada en 2017 por el Juzgado de Oporto a una condicional de cuatro años. El daño que ha causado es enorme. A día de hoy está compensando a su antiguo jefe pagando unas mensualidades, cuyo importe no se ha publicado.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni ninguno del resto de jugadores de fútbol se ha pronunciado desde entonces por esta estafa de la que fueron víctimas.

Sigue en racha goleadora

El delantero portugués fue titular por tercera vez consecutiva y volvió a marcar con la camiseta de los ‘Red Devils’ por tercera vez seguida. El fin de semana pasado anotó un doblete ante Newcastle y, en el inicio de la Champions League, rompió las redes del Young Boys más allá de la derrota en Berna (2-1).

Cuando corrían los 35 minutos de juego y el United caía 1-0 tras gol de Benrahma, Cristiano Ronaldo recibió un pase de Bruno Fernandes, remató al arco y el portero del West Ham dio un rebote que quedó en los pies del nacido en Funchal, quien solo tuvo que empujar la pelota para el 1-1 del United en Londres.

Finalmente, Manchester United logró vencer 2-1, luego de la remontada de Jesse Lingard, y de la soberbia actuación final de De Gea. El portero español atajó un penal a los 94 minutos y evitó otro tropiezo de los ‘Diablos Rojos’.





