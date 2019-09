Cristiano fue único: todos los que usaron la '7' en el United después de él y no dieron la talla [FOTOS]

Fueron seis años los que Cristiano Ronaldo vistió la camiseta del Manchester United. En 2003 llegó a Old Trafford como un joven delantero con proyección y con el pasar del tiempo se convirtió en figura indiscutida en la oncena que dirigía Sir Alex Ferguson. Muchos aún recuerdan el golazo de cabeza que le anotó al Chelsea en la final de la Champions League 2008 en la ciudad de Moscú.

En la tienda 'red devil', el popular 'CR7' pasó a vestir el dorsal número 7, con el cual la 'rompió'. Anotó más de 290 goles para luego, en 2009, tomar vuelo al Real Madrid. Desde su salida por poco más de 90 millones de euros nadie ha estado a la altura para suplirlo.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos a todos los jugadores que tuvieron la '7' en la espalda en Manchester United tras la salida de Cristiano y no dieron la talla. Ángel Di María, su ex compañero en el Madrid, no destacó con esa camiseta.

