Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney son de los jugadores más importantes en la reciente historia del Manchester United. De la mano de ambos futbolistas, en Carrington se ganaron títulos importantes como la Premier y Champions League. Sin embargo, a pesar del pasado que los une, el exdelantero inglés no ha dudado en criticar sin piedad al veterano goleador luso por todas las actitudes que ha demostrado desde inicio de temporada. El ‘Bicho’ intentó marcharse al no tener la posibilidad de disputar la Liga de Campeones.

Al ser consultado sobre si el Manchester United rendía mejor con Ronaldo en el campo, Wayne Rooney fue contundente en su respuesta: “No, no lo creo”. Posteriormente, explicó que su actitud del arranque de la temporada no debió ser aceptada por el equipo de Old Trafford.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, dijo el ex futbolista inglés de 37 años, quien actualmente es entrenador del DC United de la Major League Soccer.

La crítica de Wayne Rooney no se detuvo ahí. También opinó que Cristiano Ronaldo debería agachar la cabeza y trabajar en silencio a la espera de una oportunidad, para evitar transformarse en una molestia en el proceso de reconstrucción del Manchester United.

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”.

Por otro lado, Rooney también se tomó el trabajo de analizar la gestión de Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United y elogió el estilo que ha mostrado el equipo en sus actuaciones más recientes. “Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR