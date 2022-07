El mercado de fichajes suele ser una moneda al aire para muchos jugadores y hay momentos en los que algunos no entran en planes de los directores técnicos. Esta situación puede desencadenar problemas como pasó con Danny Drinkwater, ex jugador de Chelsea quien reveló en entrevista con ‘Sky Sports’ que sufre problemas de salud mental y el club influyó en su estado emocional.

“Me siento aliviado porque no fue un situación buena ni para mí ni para el club. Estoy enfadado por cómo se ha dado todo y por cómo me han tratado. No puedo culpar al club. Hasta cierto punto, tampoco puedo culparme a mismo. No creo que sea culpa de nadie porque han ocurrido muchas incertidumbres”, afirmó.

Drinkwater narró cómo fue su llegada al equipo procedente de Leicester City por un monto de 41 millones de euros. Sin embargo, esto pareció más una decisión administrativa porque no entraba en los planes del club y su fichaje podría interpretarse como un recurso de última hora.

“Llegué a la última hora de mercado cuando Zola (el segundo de Maurizio Sarri) me comunica que no considere que esté en los planes del club. Yo estaba en plan: ‘¿Qué?’. Tengo un hijo pequeño. Él es mi prioridad. ¿Por qué me decís esto a una hora de que se cierre el mercado? Necesito tiempo”, relató antes de ahondar en cómo se sintió.

El jugador también habló sobre los problemas que lo aquejan en su vida diaria y desencadenaron ciertos problemas de salud mental. La muerte de su abuelo y la pérdida de su perro son parte de este duro momento.

“Sufro problemas de salud mental. Murió mi abuelo, a mi padre le diagnosticaron leucemia y perdí a mi perro. Empecé a conducir bajo los efectos del alcohol. No era yo. Cometí un gran error. Además, también estaba luchando por mi hijo. Estaba perdido. Cuando el fútbol va bien, todo lo demás parece más fácil, pero, cuando no va bien, todo se hace más pesado”, zanjó. Ahora, está en búsqueda de un nuevo equipo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.