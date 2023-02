Real Madrid sigue en la búsqueda de jugadores jóvenes para la próxima temporada y la Premier League es uno de lugares más atractivos en la actualidad. Con el afán de tener mayores relevos, el equipo de Carlo Ancelotti apunta hacia un lateral de 23 años: Diogo Dalot. El portugués viene cumpliendo una gran campaña en Manchester United, siendo parte de los titulares del conjunto de Erik Ten Hag, que este jueves se mide al FC Barcelona.

Ancelotti busca refrescar la posición de lateral derecho, teniendo en cuenta que Dani Carvajal tiene 32 años y Lucas Vásquez ya cumple 33 en el mes de junio. Dalot tiene juventud y ha impresionado en Old Trafford. El luso recibió comentarios positivos hasta de un ex compañero como Cristiano Ronaldo: “Es uno de los jóvenes mas profesionales que he conocido”, llegó a declarar cuando ‘CR7′ aún se encontraba en Inglaterra.

Manchester United viene contemplando la posibilidad de ampliar su vínculo (finaliza en 2024) y no quiere llegar al fin de la temporada sin resolver este pendiente. Los ‘Red Devils’ son conscientes del interés que puede generar en grandes equipos del ‘Viejo Continente’.

Para el Madrid esta también es un arma de doble filo: podría utilizar la opción de ficharlo en unos meses con un precio de mercado inferior a los 32M€ con los que está valorado o podría decidirse por hacerlo el próximo año completamente libre, al igual que hizo con Alaba o Rüdiger.





Iban por Joao Cancelo

Los rumores señalaron, en primera instancia, que el Madrid estuvo interesado por fichar a Joao Cancelo, pero el jugador decidió irse cedido a Bayern Múnich con una opción de compra de 70 millones. El portugués no ha tenido la mejor relación con sus directores técnicos, por lo que quedó relegado del puesto de titular en el pasado Mundial Qatar 2022, precisamente por Dalot.

Su carácter parece ser el principal problema y el afán de siempre querer sumar minutos lo lleva a situaciones muy poco tolerables para el ambiente del grupo. Sin embargo, se ha mostrado cómodo con los ‘bávaros’ y esto podría indicar que ejecutarán la opción de compra.





