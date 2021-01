El panel de la Asociación Inglesa de Fútbol sancionó a Edinson Cavani durante tres partidos a pesar de aceptar que el delantero del Manchester United no era racista y no sabía que su lenguaje era ofensivo. El jugador no había estado en Inglaterra por mucho tiempo en octubre cuando publicó un mensaje público a un amigo en Instagram usando un término en español para personas negras que, según dijo, pretendía ser un saludo afectuoso.

Las conclusiones completas de la comisión reguladora de la FA fueron publicadas el jueves, explicando por qué el uruguayo recibió la suspensión mínima de tres juegos en el reglamento.

“La comisión se mostró satisfecha de que el jugador escribió su respuesta en agradecimiento cariñoso a un mensaje de su amigo uruguayo y que no fue diseñado ni pretendía ser racista u ofensivo ni para su amigo ni para otras personas que lean el contenido de la publicación de Instagram”, el dijo la comisión FA de tres personas.

“Tal conclusión fue apoyada por toda la evidencia disponible relevante a las circunstancias en las que se realizó la publicación y teniendo en cuenta el carácter y la respuesta del jugador... Sin embargo, no es suficiente que el jugador simplemente no tuviera tal intención”, agregó.

La FA argumentó que “un seguidor del fútbol de la Premier League inglesa habría llegado a la conclusión comprensible de que las palabras utilizadas eran racialmente ofensivas”.

Después de ser liberado por el Paris Saint-Germain, Cavani llevaba solo un par de meses viviendo en Inglaterra cuando se publicó el mensaje.

La FA aceptó que no había estado “lo suficientemente expuesto al idioma y la cultura de este país como para permitirle haber entendido que las palabras que eran cariñosas y poco ofensivas en su lengua materna, eran indiscutiblemente ofensivas en este país”.

Pero la comisión de la FA expresó su sorpresa por la falta de capacitación de los medios de comunicación del United para un nuevo fichaje que no hablaba inglés “para estar en una mejor posición para comprender las diferencias culturales que podrían dar lugar a problemas con un jugador extranjero que publica información en una plataforma de redes sociales”.

Cavani cumplirá el tercer juego de su sanción el sábado cuando el United juegue contra Watford en la Copa FA. Cavani también fue multado con 100,000 libras (entonces $ 136,500) y se le ordenó completar la educación presencial.

Con información de AP.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR