En UEFA, CONMEBOL y CONCACAF, la fecha FIFA de noviembre dejó grandes partidos clasificatorios al Mundial de Qatar 2022. En Sudamérica, por ejemplo, Argentina y Brasil protagonizaron un gran encuentro en el estadio Bicentenario de San Juan. No hubo goles, pero sí muchas emociones que ratificaron el porqué es uno de los duelos más esperados de cada proceso de Eliminatorias, aunque no por todos. Uno de los menos entusiastas con el parón de selecciones es nada menos que Jürgen Kloop, el técnico del Liverpool que ha mostrado públicamente su descontento con este tipo de competencias.

En la previa del choque ante Arsenal, por la fecha 12 de la Premier League, aseguró que odia las paradas internacionales y que estas no ayudan tampoco desde el punto de vista de las lesiones. El alemán afirmó que normalmente pierde a muchos jugadores importantes después de que en esta hayan regresado tocados Andy Robertson y Fabinho.

“Odio los parones por selecciones”, dijo Klopp sin morderse la lengua. “No ayudan tampoco desde el punto de vista de las lesiones porque, mira, si hubiéramos jugado la semana siguiente tras perder contra el West Ham, no tres días después como con las selecciones, los futbolistas hubieran tenido al menos dos días libres”.

“Durante todo este tiempo han estado entrenando. Cada técnico tiene sus propios objetivos y muchas veces piensan que tienen que trabajar en el aspecto físico de los jugadores. Así que no, no me gustan los parones”, añadió.

De cara al partido del sábado frente al Arsenal, en Anfield Road, Klopp sostuvo que Sadio Mané estará disponible y que el brasileño Fabinho había logrado una sesión de recuperación después de regresar de los partidos con su selección.

La baja de Curtis Jones

El jugador que representará una baja en el Liverpool frente a los ‘Gunners’ es Jones. Debido a una lesión en el ojo durante el entrenamiento, Klopp no contará con la ayuda del joven volante. Su recuperación se retrasó más de lo previsto.

“Es una lesión extraña y muy desafortunada, pero lo importante a enfatizar es que no hay daño duradero y su visión no se verá afectada más allá del período de recuperación”, dijo el médico del club Jim Moxon al sitio web oficial del club.





